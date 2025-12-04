Bologna-Parma LE ULTIME | Guaita in porta esordio per Trabucchi

Parmatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’occasione per mettersi alle spalle la brutta sconfitta interna con l’Udinese, nell’ultimo turno di campionato, è di quelle da sfruttare. La vetrina della coppa Italia e il Dall’Ara serviranno al Parma per dimenticare il passo falso contro i friulani e mostrare la voglia di reagire anche in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

bologna parma le ultime guaita in porta esordio per trabucchi

© Parmatoday.it - Bologna-Parma LE ULTIME | Guaita in porta, esordio per Trabucchi

Contenuti che potrebbero interessarti

bologna parma ultime guaitaBologna-Parma LE ULTIME | Guaita in porta, esordio per Trabucchi - L’occasione per mettersi alle spalle la brutta sconfitta interna con l’Udinese, nell’ultimo turno di campionato, è di quelle da sfruttare. Segnala parmatoday.it

bologna parma ultime guaitaCoppa Italia, le formazioni di Bologna-Parma: torna Rowe, debutto per Guaita - Italiano sceglie Dallinga come riferimento dell'attacco, mentre Bernardeschi, Fabbian e Rowe agiranno alle spalle dell'olandese. Secondo tuttonapoli.net

bologna parma ultime guaitaCoppa Italia 2025-2026: Bologna-Parma, le probabili formazioni - Il Bologna, squadra detentrice del trofeo, fa il suo esordio stagionale in Coppa Italia affrontando alle 18 allo Stadio Renato Dall’Ara il Parma nel primo dei due ottavi di finale odierni. Si legge su sportal.it

bologna parma ultime guaitaBologna-Parma: dove vederla in chiaro, le formazioni ufficiali e orario degli ottavi di Coppa Italia - Il Bologna torna in campo in Coppa Italia contro il Parma, nella gara valida per gli ottavi di finale. ilmessaggero.it scrive

bologna parma ultime guaitaRebus portiere a Bologna: Guaita in pole, Rinaldi spera - Lanciare dal primo minuto l’ultimo arrivato, confermare la fiducia al felinese dopo l’errore contro l’Udinese o s ... Come scrive sportparma.com

bologna parma ultime guaitaFormazioni Bologna-Parma di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Orsolini, Bernardeschi, Castro, Dallinga, Guaita, Ondrejka e Pellegrino - Parma, derby emiliano valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026: chi gioca titolare e chi va in panchina. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Parma Ultime Guaita