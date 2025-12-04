Bologna-Parma le formazioni ufficiali

Gbt-magazine.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bologna, detentore del titolo, sfida il Parma nel derby emiliano di Coppa Italia. Italiano sceglie Dallinga come riferimento dell’attacco, mentre Bernardeschi, Fabbian e Rowe agiranno alle spalle dell’olandese. Ferguson e Sulemana saranno i due centrocampisti, mentre Lykogiannis e Holm agiranno sulle corsie della difesa a quattro. A guidare la retroguardia ancora Heggem e Lucumi al centro, mentre tra i pali confermatissimo Ravaglia. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre che a breve scenderanno sul terreno di gioco del Dall’Ara. Bologna-Parma, così in campo. BOLOGNA  (4-2-3-1) Ravaglia, Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis, Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

bologna parma le formazioni ufficiali

Bologna-Parma, le formazioni ufficiali

