Bologna-Parma 2-1 Italiano | Vittoria meritata contento per ritorno di Immobile

Sport.quotidiano.net | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 4 dicembre 2025 – Vittoria meritata. In fin dei conti, per Vincenzo Italiano, il successo con il Parma, seppur arrivato quasi all’ultimo respiro, è figlio della voglia della squadra di vincere e passare il turno. Perché alla fine quel che contava era passare il turno per rimanere in corsa in una Coppa Italia che i rossoblù vogliono vivere da protagonisti: “Il blocco basso non ci ha permesso sin da subito di fare quello che volevamo. Poi abbiamo subito gol, stiamo iniziando a leggere male alcune situazioni e gli avversari ci castigano. Rispetto a lunedì siamo stati bravi a pareggiarla nel primo tempo e nel secondo tempo ci abbiamo provato in tutti i modi aggiungendo anche tanto in termini di artiglieria pesante davanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

bologna parma 2 1 italiano vittoria meritata contento per ritorno di immobile

© Sport.quotidiano.net - Bologna-Parma 2-1, Italiano: "Vittoria meritata, contento per ritorno di Immobile"

Leggi anche questi approfondimenti

bologna parma 2 1Bologna-Parma 2-1, Italiano: "Vittoria meritata, contento per ritorno di Immobile" - Il commento dell'allenatore rossoblù dopo il successo sui Ducali in Coppa Italia, con le parole sul ritorno dell'attaccante in campo dopo 3 mesi dall'infortunio ... Si legge su sport.quotidiano.net

bologna parma 2 1Il Bologna batte 2-1 il Parma e vola ai quarti di Coppa Italia - 1, e conquista il pass per i quarti di finale di Coppa Italia: massimo risultato con il minimo sforzo per gl ... Secondo msn.com

bologna parma 2 1Castro punisce il Parma nel finale, il Bologna passa ai quarti della Coppa Italia - Il gol dell'argentino allo scadere evita i rigori alla squadra di Italiano che accede al prossimo turno: a Cuesta non basta Benedyczak ... Scrive corrieredellosport.it

bologna parma 2 1Coppa Italia. Il Bologna vince in rimonta 2-1 contro il Parma e va ai quarti. Alle 21 Lazio-Milan - Ma alla fine ribalta il risultato e porta a casa il passaggio ai quarti di finale. Si legge su msn.com

bologna parma 2 1Bologna-Parma 2-1: diretta live e risultato finale - Parma di Giovedì 4 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Secondo calciomagazine.net

bologna parma 2 1Coppa Italia, ottavi di finale: Bologna-Parma finisce 2-1. Alle 21 Lazio-Milan - I detentori del torneo, guidati da Vincenzo Italiano, hanno ottenuto la qualificazione al prossimo turno. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Parma 2 1