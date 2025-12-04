Bologna-Parma 2-1 Italiano | Vittoria meritata contento per ritorno di Immobile
Bologna, 4 dicembre 2025 – Vittoria meritata. In fin dei conti, per Vincenzo Italiano, il successo con il Parma, seppur arrivato quasi all’ultimo respiro, è figlio della voglia della squadra di vincere e passare il turno. Perché alla fine quel che contava era passare il turno per rimanere in corsa in una Coppa Italia che i rossoblù vogliono vivere da protagonisti: “Il blocco basso non ci ha permesso sin da subito di fare quello che volevamo. Poi abbiamo subito gol, stiamo iniziando a leggere male alcune situazioni e gli avversari ci castigano. Rispetto a lunedì siamo stati bravi a pareggiarla nel primo tempo e nel secondo tempo ci abbiamo provato in tutti i modi aggiungendo anche tanto in termini di artiglieria pesante davanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
