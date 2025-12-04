Bologna-Parma 1-1 | A Benek risponde Rowe Entra Oristanio

Parmatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’occasione per mettersi alle spalle la brutta sconfitta interna con l’Udinese, nell’ultimo turno di campionato, è di quelle da sfruttare. La vetrina della coppa Italia e il Dall’Ara serviranno al Parma per dimenticare il passo falso contro i friulani e mostrare la voglia di reagire anche in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

bologna parma 1 1 a benek risponde rowe entra oristanio

© Parmatoday.it - Bologna-Parma 1-1 | A Benek risponde Rowe. Entra Oristanio

Altri contenuti sullo stesso argomento

bologna parma 1 1Coppa Italia: Bologna-Parma 1-1 DIRETTA - Il 14 maggio scorso, a Roma, il Bologna ha alzato la terza Coppa Italia della sua storia, battendo il Milan nella finale di Roma e riaprendo la bacheca a 51 anni di distanza dall'ultima volta. Come scrive ansa.it

bologna parma 1 1DIRETTA/ Bologna Parma (risultato 1-1) video streaming tv: Rowe la pareggia! Coppa Italia, 4 dicembre 2025 - Coppa Italia, Diretta Bologna Parma, streaming video tv: le due formazioni si sono già affrontate questa stagione un mese fa in campionato (4 dicembre 2025) ... Si legge su ilsussidiario.net

bologna parma 1 1Coppa Italia. A fine primo tempo Bologna-Parma 1-1. Alle 21 Lazio-Milan - Tutto facile per l'Inter: 5 a 1 al Venezia e passaggio ai quarti di finale Tutto facile per l'Inter, che supera senza troppi problemi l'ostacolo Venezia e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Come scrive msn.com

bologna parma 1 1Bologna-Parma live 1-1: pareggia Rowe! - Parma, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Secondo msn.com

bologna parma 1 1Parma-Bologna 1-3: video, gol e highlights - Il Bologna incassa un gol dopo 15 secondi da Bernabè, ma reagisce e vince in rimonta il derby emiliano contro il Parma, complice anche l'espulsione per doppio giallo di Ordonez al 35'. Secondo sport.sky.it

bologna parma 1 1Dove vedere Bologna-Parma e Lazio-Milan di Coppa Italia in tv e streaming - Si chiude la tre giorni dedicata alla Coppa Italia con gli scontri delle ultime due big che si giocano l'ingresso nei quarti di finale ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Parma 1 1