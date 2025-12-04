L’occasione per mettersi alle spalle la brutta sconfitta interna con l’Udinese, nell’ultimo turno di campionato, è di quelle da sfruttare. La vetrina della coppa Italia e il Dall’Ara serviranno al Parma per dimenticare il passo falso contro i friulani e mostrare la voglia di reagire anche in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Bologna-Parma 1-1 | A Benek risponde Rowe. Entra Oristanio