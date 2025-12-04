Bologna obiettivo ripetersi in Coppa Italia La richiesta di Italiano è tanto chiara quanto ambiziosa!
Bologna, la terapia di coppa inizia da Parma: Italiano chiede reazione dopo Cremonese Il Bologna si prepara a tornare in campo dopo la sconfitta contro la Cremonese, con l’obiettivo di reagire e continuare a difendere il titolo conquistato a maggio 2025, dopo 51 anni di attesa. La sfida contro il Parma, valida per la Coppa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Nasce Etna Sky, nuova compagnia aerea tutta siciliana L'obiettivo è di collegare la Sicilia con gli aeroporti del nord, ma non solo. Si guarda anche a Nord America e Medio Oriente. Tra le voci del toto rotte, anche collegamenti tra la Sicilia con Bologna e Forlì. I - facebook.com Vai su Facebook
Abbiamo partecipato a “Gli Stati Generali della Ripartenza” a Bologna, evento organizzato dall’Osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia, con l’obiettivo di favorire un confronto tra istituzioni, imprese e società civile su diversi temi, tra cui anche la sicure Vai su X
Pronostico Bologna-Parma, per i bookie il derby emiliano finirà così... - Il Bologna deve far dimenticare lo scivolone di lunedì scorso quando è andato ko in casa contro la (in pochi ci avrbbero scommesso alla vigilia) ma, forse, l’aver sottovalutato un po’ l’avversario è ... Si legge su tuttosport.com
Coppa Italia, Italiano suona la carica: “Contro il Parma per ripartire subito”. Anche Immobile tra i convocati - Il mister sprona i rossoblù: “Rimediare alla brutta sconfitta contro la Cremonese e onorare il trofeo che abbiamo conquistato la scorsa primavera”. Segnala msn.com
Coppa Davis, Binaghi: «Orgogliosi di giocare le Finals a Bologna, l'obiettivo è continuare a vincere» - L’annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025, alla presenza del presidente della Federazione ... Da ilmessaggero.it
Italia in Coppa Davis: assente Sinner, i convocati per le Finals di Bologna - "Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca. Da sport.sky.it
Coppa Davis, la Final 8 trova casa a Bologna. Ecco i sorteggi: l’Italia debutta contro l’Austria - La Davis si giocherà nella per l’occasione ribattezzata Supertennis Arena, la struttura in Fiera che ospita anche le gare della Virtus basket, ma saranno coinvolti pure altri due padiglioni dove ci ... Secondo bologna.repubblica.it
Saputo sogna in grande. I rossoblù preparano la campagna d’Europa con una partenza sprint - Un anno fa la Coppa Italia fu la favola che divenne storia, il traguardo passato da sogno a obiettivo, giorno dopo giorno: obiettivo del Bologna e di una città intera, che attorno a quel percorso ... Riporta ilrestodelcarlino.it