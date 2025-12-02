Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Prossimo turno Serie A 2025/2026 calcionews24.com
Mario Ermito porta il suo “ME” sul palco del Teatro Sala Raffaello sbircialanotizia.it
Álvaro Morata e Alice Campello, crisi confermata: "Nessun tradimento" gazzetta.it
Home Never Alone, l’Inter lancia la nuova campagna di Natale – VIDEO gazzetta.it
Tatiana scomparsa: “istigazione al suicidio”, sequestrato il cellulare dell’amico gazzetta.it
Il Pagante accende il River House: notte di Winter tour a Soncino sbircialanotizia.it
La soundtrack ufficiale del film “Springsteen: Liberami dal Nulla”
Dal 5 dicembre disponibile la colonna sonora ufficiale del film su Bruce Springsteen, interpretata ... ► lopinionista.it
Un volto nuovo per l’anagrafe: Cascina intercetta fondo di oltre 800mila euro
Cascina (PI), 4 dicembre 2025 – Il Comune di Cascina si è aggiudicato un finanziamento di oltre 82... ► lanazione.it
Fuoripista, a Gres art un fine settimana dedicato ai più piccoli
L’APPUNTAMENTO. Sabato 6 e domenica 7 dicembre, due laboratori per esplorare e approfondire i temi ... ► ecodibergamo.it
Altro che snobbare, il Napoli sulla Coppa Italia ci punta! La mossa di Conte è stata eloquente
Non senza qualche brivido finale, il Napoli è riuscito a strappare il pass per i quarti di finale d... ► spazionapoli.it
Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettato il secondo figlio: l’annuncio sui social
La famiglia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si allarga, annunciano la gravidanza sui social ... ► bollicinevip.com
Casalbordino accende il Natale, un mese di magia, tradizioni ed emozioni: tutti gli appuntamenti
Il Comune di Casalbordino ha presentato nei giorni scorsi il cartellone degli eventi dedicati alle... ► chietitoday.it
La tiara di diamanti indossata dalla regina Camilla alla cena di Stato è un omaggio a Elisabetta II
La regina Camilla ha partecipato alla cena di Stato organizzata a Buckingham Palace in onore del Pr... ► fanpage.it
Massimo Mauro estasiato dopo Inter Venezia: «C’è una cosa importante oltre ai gol, ecco perché adoro i giocatori come Frattesi»
di Redazione Inter News 24L’ex calciatore della Juventus, Massimo Mauro, commenta così la vittoria o... ► internews24.com
Tatiana Tramacere è scomparsa da 10 giorni: aperto fascicolo per istigazione al suicidio
Gli investigatori avrebbero deciso di sequestrare lo smartphone di un ragazzo di 30 anni che avrebb... ► ildifforme.it
Pattinaggio artistico: Grassl ai piedi della top 3 dopo il corto alle Finali Grand Prix. Kagiyana incanta, Malinin singhiozza
Un ottimo Daniel Grassl ha terminato al quarto posto lo short program valido per le Finali Grand Pr... ► oasport.it
Superluna fredda, quando sarà più visibile? L’orario migliore per godersi lo spettacolo
Roma, 4 dicembre 2025 – La notte tra il 4 e il 5 dicembre 2025 in cielo apparirà l’ultima superluna... ► quotidiano.net
Mabel Bocchi, perché non dobbiamo dimenticare questa icona dello sport italiano: «Ho sempre combattuto l’assurda convinzione che gli uomini fossero superiori alle donne e le storture che questo comporta»
Considerata la più grande cestista italiana, nel 1975, fu votata dalla Fiba come miglior giocatrice ... ► vanityfair.it
Colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, ad Arezzo il progetto di Poste Italiane
È stato presentato oggi ad Arezzo, presso la sala dei Grandi del Palazzo della Provincia, il proge... ► arezzonotizie.it
Boysober, il significato del nuovo trend e perché dovremmo tutte vivere un periodo solo con noi stesse
Essere boysober significa scegliere sé stesse, il nostro tempo e la nostra salute mentale. Non vuol... ► fanpage.it
Perché siamo già stressati dal Natale? Cause, sintomi e piccoli rimedi quotidiani
Appena si accendono le lucine, insieme alla “magia del Natale” si accende anche qualcos’altro: ansia... ► periodicodaily.com
Divieto social in Australia per 16enni. Meta al lavoro
In Australia META ha annunciato di aver iniziato a bloccare l’accesso ai minori di 16 anni a Instag... ► tv2000.it
Una canzone per la Terra: Save Soil dà voce alla crisi del suolo
In una giornata mondiale dedicata alla salute del terreno, una nuova canzone internazionale invita ... ► sbircialanotizia.it
Udine: appalti truccati per l’acquisto di scuolabus, 18 funzionari denunciati
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine hanno portato a termine una ... ► udine20.it
Il basket piange Mabel Bocchi: leggenda cresciuta ad Avellino
Tempo di lettura: 2 minutiIl basket italiano e internazionale piange la scomparsa di Mabel Bocchi... ► anteprima24.it
Tassi in aumento per colpa dell’inflazione? La prossima mossa della Bce
Negli ultimi mesi, l’Eurozona ha vissuto un periodo di relativo sollievo. Dopo la pandemia e lo s... ► quifinanza.it
Italia Irlanda del Nord, svelata la sede dei playoff per i Mondiali 2026: ecco dove si giocherà la semifinale! Ufficiale
di Redazione Inter News 24Italia Irlanda del Nord, svelata la sede dei playoff per i Mondiali 2026: ... ► internews24.com
“Macché dealcolati. Qui in Alto Adige meglio investire sul succo d’uva”. Parla Andreas Kofler presidente di Cortaccia
La cantina cooperativa ha lanciato Flein, una linea di succhi per i consumatori in cerca di bevande ... ► gamberorosso.it
La meraviglia delle “fontane danzanti”, ma anche mostre, concerti e mercatini
Il fine settimana dell’Immacolata a Montevarchi si annuncia ricco di eventi e con una super novità... ► arezzonotizie.it
Cesare Pizzetti pubblica “Make It Happen”, un viaggio tra jazz, groove e improvvisazione
Il contrabbassista e bassista Cesare Pizzetti torna con un nuovo album, “Make It Happen”, pubblicat... ► laprimapagina.it
Tombola digitale: Tabellone online e cartelle PDF gratis
Organizzare una serata di gioco in famiglia spesso si scontra con la mancanza di componenti fisici,... ► navigaweb.net
Piombino | Rubano prodotti da un supermercato ma non si accorgono di essere ripresi dalle telecamere: denunciati
Due giovani sono stati denunciati dai carabinieri di Piombino per furto aggravato in concorso. Sec... ► livornotoday.it
Gardacqua, fine anno tra spa, sapori e notte latina sul lago
In riva al lago, il 2025 di Gardacqua si chiude tra musica, relax e silenzi ovattati in Spa, accomp... ► sbircialanotizia.it
Meloni conferma armi a Kiev. Crosetto in audizione
Sugli aiuti militari a Kiev la premier Meloni conferma che il decreto si farà entro la fine dell’an... ► tv2000.it
Il maestro centenario Marcazzan nominato Cavaliere al Merito della Repubblica: 40 anni come donatore attivo di Avis Soave
Dante Marcazzan è descritto da chi lo conosce come un esempio di vita vissuta al servizio degli al... ► veronasera.it
Come la Russia sta utilizzando il calcio per occupare l'Ucraina
Il 16 luglio del 2023 nella sezione B della Vtoraja liga Rossii - in inglese: Russian Second League... ► ultimouomo.com
Garlasco, tutti i dna trovati in casa di Chiara: dal tappetino del bagno, al Fruttolo all'Estathè, di chi sono e che rilevanza hanno
Una relazione di 94 pagine che sostanzialmente nulla aggiunge sul come e sul quando quelle tracce di... ► ilmessaggero.it
Federica Mogherini si dimette da rettore del Collegio d'Europa dopo lo scandalo corruzione
Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa. Lo ha comunicato la stessa Mogheri... ► ilmessaggero.it
Hamas rilascia penultimo ostaggio. Israele attacca Gaza
Medio Oriente. È di un cittadino tailandese il corpo restituito allo Stato ebraico da miliziani pal... ► tv2000.it
La vitivinicoltura romagnola tra storia e innovazione: mercati in evoluzione e consumi che cambiano
La vitivinicoltura romagnola tra storia e innovazione: mercati in evoluzione, consumi che cambiano... ► riminitoday.it
Napoli Juve, emergenza totale per Conte contro i bianconeri! Quali giocatori salteranno la super sfida del Maradona
di Redazione JuventusNews24Napoli Juve, emergenza piena per Conte al Maradona! Quali giocatori salte... ► juventusnews24.com
Censurano l'editore di estrema destra ma stanno zitti su chi pubblica Br e Stalin
«Non si mettono le mutande alle parole». La massima di Aldo Busi descrive alla perfezione una vicen... ► iltempo.it
Amministrazioni digitali, Agrigento fuori dal gruppo delle città avanzate: ecco dove sta in classifica
Agrigento figura ancora tra le città con un livello di digitalizzazione definito ibrido secondo IC... ► agrigentonotizie.it
Stop della Soprintendenza al drappo dei vigili del fuoco sulla Torre dei Lamberti
Quest’anno, il tradizionale colpo d’occhio natalizio che accompagna i veronesi dall’Immacolata all... ► veronasera.it
Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: “Dna compatibile con Sempio”.Ma dubbi sull’origine
PAVIA – Il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi è riconducibile alla linea paterna di Andrea Se... ► firenzepost.it
Genoa, brutta batosta quella della Coppa Italia. Come ci si risolleva da una situazione di questo tipo?
Genoa, una brutta batosta quella della Coppa Italia per la squadra rossoblu. la situazione non lasc... ► calcionews24.com
Quando arriva il rimborso del modello 730 senza sostituto d’imposta: le date da dicembre 2025
Quest’anno, chi presenta il 730 senza sostituto d'imposta riceverà il rimborso direttamente dall'Ag... ► fanpage.it
“Prendo farmaci per curare attacchi di panico e depressione, mi spaventa cosa succederebbe se non li prendessi più. Ne parlo con voi per dirvi che non siete soli”: così Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford
“Credo che essere onesti sia la cosa migliore”: inizia così il post Instagram di Presley Gerber, 26... ► ilfattoquotidiano.it
Napoli, blitz dei carabinieri al campo rom di Poggioreale
Nel campo rom di Poggioreale, a Napoli, i sogni dei bambini non si spengono in mezzo al degrado e al... ► tgcom24.mediaset.it
Ventenne accecato dalla gelosia piomba in un bar a Piacenza e rapina l'ex fidanzata
Un ventenne egiziano è stato arrestato a Piacenza per rapina e aggressione ai danni della ex fidanza... ► virgilio.it
Paolo Fox Oroscopo di domani, Venerdì 5 Dicembre 2025
Paolo Fox Oroscopo di Venerdì 5 Dicembre 2025: Le previsioni del noto astrologo ti guidano segno p... ► webmagazine24.it
“Sean Combs: la resa dei conti” agita gli avvocati dell’ex produttore in carcere: “Ci sono filmati non approvati e rubati. Va ritirato da Netflix o partono le diffide”
C’è molta agitazione attorno a “Sean Combs: la resa dei conti” il docu-film prodotto da 50 Cent e d... ► ilfattoquotidiano.it
Treno travolge furgone a Treviso, tragedia evitata. L’ombra del furto dietro l’incidente
Il mezzo forse usato per un furto: nessun ferito ma rischio enorme sulla linea ferroviaria di Trevis... ► affaritaliani.it
Mabel Bocchi è morta a 72 anni, nel 2022 disse: «Venivano a vederci il culo, non la partita di basket»
E’ morta l’ex cestista Mabel Bocchi, che nel 1975 fu eletta miglior giocatrice del Mondiale. Con l’... ► ilnapolista.it
Portano a casa il morto sbagliato, lo scambio di salme all’ospedale di Biancavilla: «Il defunto non è nostro»
All’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla, in provincia di Catania, le salme di due ... ► open.online
Ponte sullo Stretto, Salvini incontra il commissario europeo ai Trasporti: “Bruxelles determinata ad andare avanti”
Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha avuto un bilaterale con il commissario e... ► gazzettadelsud.it
La Sala consiliare di Capolona intitolata a don Tarquinio Mazzoni: la cerimonia
Nella giornata di sabato 6 dicembre, alle ore 10 con una cerimonia aperta a tutta la cittadinanza,... ► arezzonotizie.it
A Macerata il Comune finanzia la rassegna letteraria dell’estrema destra neofascista
Il Comune di Macerata finanzia con 15mila euro una rassegna letteraria che porta in città esponenti... ► fanpage.it
Sugli altri reperti solo tracce di Poggi e Stasi
AGI - A parte la presenza di dna riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio sui margini dell... ► agi.it
La polemica sullo scioglimento del Consiglio, Cuffaro: "Chi è causa del suo male, pianga se stesso"
“Chi è causa del suo mal, pianga se stesso.” Il proverbio significa che chi è causa del proprio ma... ► agrigentonotizie.it
Una prospettiva maoista sul nostro tempo
Quando Mao parla delle contraddizioni usa il termine nel senso semplice di lotta degli opposti, di... ► internazionale.it
Pastena, furti e danni alle auto: presa ladra
Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato il tempestivo intervento di una squadra della sezione vola... ► anteprima24.it
Nave Humanity fermata dopo il salvataggio dei migranti, solidarietà dei Giovani Democratici alla ong
Solidarietà dai Giovani Democratici a Sos Humanity, l'organizzazione non governativa che ha portat... ► chietitoday.it
Emis Killa, il nuovo album è Musica triste: canzoni e collaborazioni
Emis Killa è tornato. Il suo nuovo album si intitola Musica triste e arriva con l’energia di chi ha... ► dilei.it
I tatuaggi indeboliscono il sistema immunitario e modificano la risposta ai vaccini: lo studio
I tatuaggi tornano al centro dell’attenzione, per i possibili rischi ai quali espongono chi scegli ... ► dilei.it
A novembre il 35% delle olive laziali è stato raccolto nella Tuscia
L'olio fa risplendere il volto. Lo dice la Bibbia, ma lo possono affermare anche i produttori di o... ► viterbotoday.it
Dj Mozart è morto, addio a Claudio Rispoli: fece ballare la Riviera. Quando i funerali
Ravenna, 4 dicembre 2025 – E' scomparso a 67 anni Dj Mozart, al secolo Claudio Rispoli, storico dj ... ► ilrestodelcarlino.it
Accoltella, rinchiude in uno sgabuzzino e ruba 10mila euro a un commerciante, arrestato 27enne: il video
Sono stati i gestori del negozio accanto a salvare il commerciante. Hanno notato che era stranament... ► fanpage.it