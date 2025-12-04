Bologna ecco il Parma Italiano suona la carica | Difendiamo il trofeo E stavolta niente errori

"Siamo i detentori del trofeo e vogliamo onorare la competizione e difendere il titolo". Alzi la mano chi, fino a tre anni fa, poteva anche solo sognare che un giorno l’allenatore del Bologna potesse pronunciare queste parole alla vigilia del debutto in Coppa Italia, evento di seconda mano che allora cadeva ad agosto e il più delle volte serviva a raccogliere il primo, caloroso abbraccio dei tifosi al Dall’Ara. Ma i tempi cambiano e qui per fortuna sono cambiati assai in meglio. Quella Coppa che era una fastidiosa pratica da sbrigare il 14 maggio è addirittura entrata nella bacheca di Casteldebole dopo la fulgida vittoria in finale sul Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

