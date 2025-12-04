Bologna bar sospeso per 15 giorni dopo un arresto per spaccio | cosa è successo durante il blitz

Notizie.virgilio.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospesa per 15 giorni la licenza di un bar a Bologna dopo un arresto per spaccio e sequestri di droga. Il provvedimento deciso dal Questore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bologna bar sospeso per 15 giorni dopo un arresto per spaccio cosa 232 successo durante il blitz

© Notizie.virgilio.it - Bologna, bar sospeso per 15 giorni dopo un arresto per spaccio: cosa è successo durante il blitz

Contenuti che potrebbero interessarti

bologna bar sospeso 15Bologna, bar sospeso per 15 giorni dopo un arresto per spaccio: cosa è successo durante il blitz - Sospesa per 15 giorni la licenza di un bar a Bologna dopo un arresto per spaccio e sequestri di droga. virgilio.it scrive

Il Questore dispone la sospensione per 15 giorni delle autorizzazioni di un bar di Bologna - Il Questore di Bologna ha disposto la sospensione delle autorizzazioni del pubblico esercizio per la durata di 15 giorni, al fine di tutelare l’incolumità e la sicurezza dei clienti e dei cittadini. Come scrive sassuolo2000.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Bar Sospeso 15