Bologna bar sospeso per 15 giorni dopo un arresto per spaccio | cosa è successo durante il blitz

Sospesa per 15 giorni la licenza di un bar a Bologna dopo un arresto per spaccio e sequestri di droga. Il provvedimento deciso dal Questore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bologna, bar sospeso per 15 giorni dopo un arresto per spaccio: cosa è successo durante il blitz

Il Questore dispone la sospensione per 15 giorni delle autorizzazioni di un bar di Bologna - Il Questore di Bologna ha disposto la sospensione delle autorizzazioni del pubblico esercizio per la durata di 15 giorni, al fine di tutelare l’incolumità e la sicurezza dei clienti e dei cittadini. Come scrive sassuolo2000.it