Bollo auto ecco dove si paga di meno | le Regioni e le riduzioni previste

Tra le opzioni a disposizione degli italiani per pagare il bollo auto, una delle tasse più invise ai contribuenti, sta iniziando a diffondersi a un numero sempre maggiore di Regioni quella della domiciliazione: da un lato chi incassa si garantisce l'accredito diretto e puntuale, dall'altra l'automobilista può beneficiare di un'interessante riduzione del prezzo. Alla Lombardia e alla Campania, che già garantivano ai propri residenti uno sconto rispettivamente del 10% e del 15%, si aggiunge ora anche il Lazio: ciò considerato, il numero di coloro che possono beneficiare di un taglio dei costi grazie a questo strumento s'incrementa in modo evidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

