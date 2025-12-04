Bocciata dalla Bce Ursula non molla sugli asset russi
Ursula von der Leyen non si arrende sull’uso degli asset russi congelati per finanziare l’Ucraina. Dopo aver incassato l’indisponibilità della Bce – ribadita ieri dalla numero uno Christine Lagarde – a far da garante sull’utilizzo dei beni di Mosca, Ursula rilancia presentando due proposte alternative. La prima soluzione è un prestito Ue all’Ucraina con garanzia del bilancio europeo, che deve essere decisa all’unanimità dai 27. La seconda è un fondo di riparazione dei danni di guerra attraverso l’uso degli asset russi immobilizzati “da tutte le istituzioni finanziarie” che li detengono (dunque non solo, ma principalmente Euroclear) per fornire a Kiev un aiuto finanziario per i prossimi due anni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato l'approvazione del potenziale "prestito per le riparazioni" per l'Ucraina, che prevede l'utilizzo degli asset russi congelati. Secondo le stime del Fmi, Kiev avrà bisogno di 135 miliar - facebook.com Vai su Facebook
Bocciata dalla Bce, Ursula non molla sugli asset russi - Ursula von der Leyen non si arrende sull’uso degli asset russi congelati per finanziare l’Ucraina. Lo riporta lanotiziagiornale.it
BCE sotto attacco per aver mollato l’Ucraina. “Ma l’Italia l’ha salvata” - Dopo il no all'Ucraina l'affondo dell'economista Robin Brooks, noto per aver accusato la BCE di avere aiutato sempre l'Italia e altri Paesi euro altamente indebitati. Riporta money.it
Bocciata la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen: come hanno votato gli eurodeputati italiani - Bocciata la mozione di sfiducia per il caso Pfizergate contro Ursula von der Leyen, che resta alla guida della Commissione Ue. Si legge su fanpage.it