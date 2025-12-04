Bloccata ' batteria' dedita ai furti di catalizzatori di marmitte | 3 arresti

Tre persone residenti in provincia di Caserta sono state arrestate a Potenza. Si tratta di cittadini di nazionalità bulgara di età compresa tra i 24 e i 34 anni. Sono accusati di furto aggravato in concorso.I carabinieri li hanno intercettati mentre, a bordo di un suv Nissan a noleggio con i.

