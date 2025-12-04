Il Regno Unito ha sanzionato l' agenzia di intelligence russa GRU e convocato l'ambasciatore di Mosca in Uk. Il motivo è presto detto: un' indagine ha concluso che il presidente russo Vladimir Putin sarebbe responsabile del famigerato attacco con agente nervino avvenuto sul suolo britannico nel 2018. Il riferimento è al misterioso blitz che quasi dieci anni fa ha scosso la città di Salisbury. Londra ha dichiarato che il citato GRU è stato sanzionato nella sua interezza per l'azione ideata per prendere di mira Sergei Skripal, un ex agente sovietico che era fuggito nel Regno Unito. Ecco che cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Blitz autorizzato da Putin". E Londra sanziona gli 007 russi per l'attacco con l'agente nervino