Blitz antidroga nel Golfo Dieci indagati e tre arresti Oltre 400 i casi di spaccio

Operazione dei Carabinieri della Compagnia di Follonica che hanno dato una spallata allo spaccio di droga in città: i militari sono stati infatti impegnati nell’esecuzione di un’ ordinanza restrittiva emessa a carico di 10 persone. Le misure, che prevedono la custodia cautelare in carcere per tre dei 10 indagati e il divieto di dimora nei confronti degli altri 7, è stata emessa dal Gip del Tribunale di Grosseto su richiesta della Procura, per reati di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti nel comune di Follonica. Le attività sono iniziate a maggio, quando a seguito di alcuni servizi di osservazione e pedinamento, i militari avevano intercettato alcune cessioni di droga, effettuate da stranieri senza fissa dimora (tutti tra i 21 e i 28 anni) a giovani del posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blitz antidroga nel Golfo. Dieci indagati e tre arresti. Oltre 400 i casi di spaccio

