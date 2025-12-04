Blitz all' Esquilino chiuse cinque strutture ricettive abusive
Cinque strutture ricettive, risultate irregolari, sono state sanzionate e sospese da parte della Questura, in seguito ai controlli serrati nell'area dell'Esquilino. Alberghi abusivi all'EsquilinoLe forze dell'ordine hanno controllato diverse strutture tra via Principe Amedeo e via Bixio. Quattro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Nuovo blitz dei Carabinieri all'Esquilino per contrastare illegalità e degrado - facebook.com Vai su Facebook
Blitz all'Esquilino, chiuse cinque strutture ricettive abusive - Quattro diverse attività, nel primo caso, operavano in realtà come unico albergo, con una sola reception ... Come scrive romatoday.it
La capitale degli abusivi. La giornata a caccia di mercatini illegali e truffatori da parte dei vigili di Roma - La zona del Tridente, quella del centro di Roma, l'area dell'Esquilino e quella a due passi dalla stazione Anagnina. Segnala romatoday.it
Mercati abusivi a Roma, blitz dall'Esquilino ad Anagnina: sequestrati 16 quintali tra prodotti usati e contraffatti - Novemila articoli sono stati sequestrati in una nuova operazione antidegrado della polizia locale nella Capitale. Lo riporta ilmessaggero.it