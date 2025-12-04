Blackout nella notte | interi quartieri restano al buio

Un blackout elettrico ha interessato per diverse ore alcune zone della Destra Tagliamento nella serata di mercoledì 3 dicembre. Le prime segnalazioni sono giunte intorno alle 20:45 da alcune specifiche aree della provincia e della città di Pordenone: Fiume Veneto, Azzano Decimo, Pasiano e Porcia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Blackout nella notte: interi quartieri restano al buio

Approfondisci con queste news

Furto di rame allo stabilimento Acqua di Nepi, produzione a rischio Provincia – Maxicolpo di notte – Un blackout provocato dai malviventi avrebbe disattivato le telecamere di sorveglianza - Indagano i carabinieri https://www.tusciaweb.eu/2025/12/furto-rame-al - facebook.com Vai su Facebook

Cologno, Sesto, Cinisello al buio a intermittenza - Nella notte tre generatori sono stati installati a Cologno per rispondere ai blackout che hanno interessato, anche per 24 ore, interi quartieri. Lo riporta ilgiorno.it

Ancora blackout a Sesto San Giovanni, un residente: “Siamo senza acqua e luce dalle 12 di ieri” - Continua il blackout che da diverse ore sta paralizzando diversi quartieri di Sesto San Giovanni, hinterland di Milano. Da fanpage.it

Cosa fare in caso di blackout: la regola dei tre giorni e la scatola nera da tenere in casa - Questa è la domanda che migliaia di persone si sono fatte durante il blackout del primo luglio. Segnala fanpage.it