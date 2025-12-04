Bisseck la muraglia Zielinski si fa spazio Un Sucic senza acuti

MARTINEZ 6. Inoperoso e incolpevole sulla rete del Venezia. BISSECK 7. Contro di lui l’attacco del Venezia va a schiantarsi. DE VRIJ 6. Un paio di anticipi imprecisi in avvio, non è perfetto in chiusura neanche nella rete del Venezia. AUGUSTO 6. Ritrova la “sua” fascia, vista l’anarchia tattica di Luis Henrique preferisce restare “allacciato”. Un po’ precipitoso in occasione dell’autorete. DIOUF 7. Legge bene la traccia d’inserimento e la percorre a tutta velocità per il vantaggio. E’ il primo, vero capolavoro della gestione Chivu. FRATTESI 7. Sveglia San Siro con una bella giravolta che chiude a lato, poi serve due assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bisseck la muraglia. Zielinski si fa spazio. Un Sucic senza acuti

