Bisseck gasatissimo dopo Inter Venezia | Calcio totale ieri! Il messaggio social – FOTO

Inter News 24 Bisseck gasatissimo dopo Inter Venezia: «Calcio totale ieri!». Il messaggio social per festeggiare l’approdo ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo la travolgente vittoria per 5-1 contro il Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia, Yann Bisseck ha vissuto un curioso cambio di prospettiva. A caldo, subito dopo il triplice fischio a San Siro, il possente centrale tedesco aveva mostrato il suo lato perfezionista. Nonostante il passaggio del turno e la goleada, il difensore aveva ammesso che subire quella singola rete gli aveva provocato fastidio, trovando il classico pelo nell’uovo in una serata altrimenti trionfale per la squadra guidata da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck gasatissimo dopo Inter Venezia: «Calcio totale ieri!». Il messaggio social – FOTO

Contenuti che potrebbero interessarti

Pagelle TS - Bisseck straripante, Diouf ex oggetto misterioso, Esposito col golazo. Luis Henrique da 6: non incanta - Sufficiente la prova di Martinez, qualche errore in impostazione ma non fatica più di tanto. Lo riporta msn.com

Bisseck senza parole dopo la sconfitta con l’Atletico: “Ci vuole più c*lo, non c’è altro da dire” - Inter è lo specchio dello stato psicologico della squadra, devastata dai risultati negativi ... Riporta fanpage.it

Inter, Bisseck: "Subiamo gol ad ogni tiro" - Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato nel corso di un'intervista concessa nel post partita della gara contro l'Atletico Madrid di Champions League a InterTV. Riporta fantacalcio.it

Inter, Bisseck: "Futuro? Sono felice se gioco" - Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato in sala stampa dopo la vittoria di ieri dei nerazzurri in Coppa Italia contro il Venezia. Da fantacalcio.it

Condò: “Da Bisseck a Frattesi e Diouf: nell’Inter di Chivu stanno cambiando le gerarchie” - Della vittoria dell'Inter a Pisa e della prestazione dei nerazzurri ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera, il giornalista ... Secondo msn.com

Perché Bisseck non è stato espulso per aver commesso fallo da ultimo uomo su Giovane in Verona-Inter - A far discutere l'episodio che ha visto protagonista Bisseck, che è stato ammonito per un intervento in scivolata sul Giovane lanciato ... Lo riporta fanpage.it