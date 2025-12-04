Bimbo morto al nido disposta l' autopsia
È stata aperta un'inchiesta sul caso del bimbo di poco più di un anno morto ieri pomeriggio in un asilo nido comunale a Parma. Sul piccolo, che avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio, sarà eseguita l'autopsia. La Procura parmense vuole fare chiarezza sui contorni della vicenda, capire se il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
