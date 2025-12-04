Bimbo di 3 anni cade e muore in casa | Fu un incidente

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bolzano ha archiviato il fascicolo sulla morte di un bambino di 3 anni, deceduto il 26 dicembre dello scorso anno all’ospedale del capoluogo altoatesino. La madre, che era stata indagata per omicidio aggravato, esce così dall’inchiesta: per. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Bimbo di 3 anni cade e muore in casa: "Fu un incidente"

