Biglietti d’Oro 2025 | a Bologna Treviso e Roma le sale più frequentate dal pubblico
Quest'anno il record di biglietti più venduti va nuovamente al centro e nord Itala, come comunicato ufficialmente durante le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento La 48ª edizione delle Giornate Professionali di Cinema - quest'anno intitolata "Growing" - ha fatto da cornice alla consegna dei tradizionali Biglietti d'Oro all'esercizio cinematografico, riconoscimenti che premiano le sale italiane con il maggior numero di spettatori nel corso dell'anno. A essere incoronate sono state le strutture appartenenti all'ANEC, l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, valutate sulla base dell'affluenza rapportata al numero di schermi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
