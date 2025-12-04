Bibenda 2026 cinque grappoli per il Bue Apis 2019 della Cantina del Taburno
Tempo di lettura: < 1 minuto Un riconoscimento che celebra il lavoro di un intero territorio e, allo stesso tempo, conferma che il nuovo percorso intrapreso dalla Cantina del Taburno è quello giusto: un cammino fatto di valorizzazione del Taburno, dei conferitori per un obiettivo preciso. Portare la Cantina del patron Rillo verso una visione più moderna, ambiziosa e condivisa. Il primo riconoscimento è arrivato in questi giorni con i 5 grappoli, il massimo riconoscimento possibile per i vini che raggiungono una valutazione tra 91 e 100 punti, ottenuti per l ‘Aglianico del Taburno Bue Apis 2019. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
