Biathlon in IBU Cup Rebecca Passler centra la top ten nella sprint d’apertura di Obertilliach
L’edizione 2025-2026 dell’IBU Cup di biathlon si apre ad Obertilliach, in Austria, con la prima di due sprint, che vengono vinte tra le donne dalla transalpina Paula Botet e tra gli uomini dal norvegese Johannes Dale-Skjevdal. In casa Italia si registrano il sesto posto di Rebecca Passler e la 16ma posizione di Christoph Pircher. Nella 7.5 km sprint femminile si impone la francese Paula Botet, vittoriosa in in 21’00?0 con lo zero al poligono, mentre la piazza d’onore va alla moldava Alina Stremous, seconda a 44?2, a sua volta con 1010 al tiro, infine sale sul gradino più basso del podio l’altra francese Voldiya Galmace Paulin, terza a 50?8 con un errore in piedi. 🔗 Leggi su Oasport.it
