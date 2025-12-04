Biancavilla scambio shock di salme in ospedale | se ne accorge il parroco l’Asp risponde e nega responsabilità

L’errore che nessuno avrebbe dovuto vedere. L’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla era convinto di aver chiuso la pratica con ordine: due salme, due bare, due riconsegne. Invece no. Lo scambio è avvenuto al momento della consegna e nessuno – né familiari né personale – se n’è accorto. O quasi. La prima salma, preparata dalle pompe funebri, è stata portata a casa per l’ultimo saluto. L’altra, destinata a nessuna cerimonia privata perché senza parenti, è rimasta in obitorio. Ma l’ingranaggio si è inceppato quando il parroco della Chiesa Madre, don Agrippino Salerno, si è presentato per la benedizione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Biancavilla, scambio shock di salme in ospedale: se ne accorge il parroco, l’Asp risponde e nega responsabilità

