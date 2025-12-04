Biancavilla scambio di salme nell’ospedale Maria Santissima Addolorata

Cataniatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le salme di due uomini, morti nell'ospedale Maria Santissima Addolarata a Biancavilla, sono state scambiate al momento della consegna ai familiari. Martedì scorso due uomini della stessa età, deceduti entrambi in ospedale, si trovavano uno accanto all'altro nella sala mortuaria dell'ospedale in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

biancavilla scambio di salme nell8217ospedale maria santissima addolorata

© Cataniatoday.it - Biancavilla, scambio di salme nell’ospedale “Maria Santissima Addolorata”

Scopri altri approfondimenti

biancavilla scambio salme nell8217ospedaleSalme scambiate a Biancavilla: due defunti consegnati alle famiglie sbagliate - A Biancavilla, due salme sono state scambiate all’ospedale: l’errore è stato scoperto dai familiari e corretto dopo la verifica dell’identità. catania.liveuniversity.it scrive

biancavilla scambio salme nell8217ospedaleScambio di salme all’ospedale di Biancavilla: familiari scoprono l’errore dopo il rientro a casa - Biancavilla, 04 dicembre 2025  – Grave disguido all’ospedale di Biancavilla, dove due salme sono state scambiate al momento della consegna ai familiari. Come scrive radiortm.it

biancavilla scambio salme nell8217ospedaleScambio di salme in ospedale e i parenti piangono il morto sbagliato - I fatti accertati raccontano che, quel giorno, i due defunti, coetanei e morti entrambi in ospedale, si trovavano uno accanto all’altro nella sala mortuaria del presidio di Biancavilla, in attesa di ... Secondo lasicilia.it

biancavilla scambio salme nell8217ospedaleDall'ospedale portano a casa la salma "sbagliata". Tragicommedia a Biancavilla - Lo scambio nella sala mortuaria dell'ospedale Maria Santissima Addolorata. Riporta rainews.it

biancavilla scambio salme nell8217ospedaleCatania, clamoroso scambio di salma: i parenti si ritrovano nella bara il morto sbagliato! - Le salme di due uomini morti nell’ospedale Maria Santissima Addolarata a Biancavilla (Catania) sono state scambiate al momento della consegna ai familiari. Scrive strettoweb.com

Portano a casa il morto sbagliato, scambio salme in ospedale - Le salme di due uomini morti nell'ospedale Maria Santissima Addolarata a Biancavilla (Catania) sono state scambiate al momento della consegna ai familiari. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Biancavilla Scambio Salme Nell8217ospedale