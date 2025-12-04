Biancavilla scambio di salme nell’ospedale Maria Santissima Addolorata

Le salme di due uomini, morti nell'ospedale Maria Santissima Addolarata a Biancavilla, sono state scambiate al momento della consegna ai familiari. Martedì scorso due uomini della stessa età, deceduti entrambi in ospedale, si trovavano uno accanto all'altro nella sala mortuaria dell'ospedale in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Biancavilla, scambio di salme nell’ospedale “Maria Santissima Addolorata”

Scopri altri approfondimenti

Scambio di salme in ospedale, a casa arriva il morto sbagliato A Biancavilla i parenti si... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook

Salme scambiate a Biancavilla: due defunti consegnati alle famiglie sbagliate - A Biancavilla, due salme sono state scambiate all’ospedale: l’errore è stato scoperto dai familiari e corretto dopo la verifica dell’identità. catania.liveuniversity.it scrive

Scambio di salme all’ospedale di Biancavilla: familiari scoprono l’errore dopo il rientro a casa - Biancavilla, 04 dicembre 2025 – Grave disguido all’ospedale di Biancavilla, dove due salme sono state scambiate al momento della consegna ai familiari. Come scrive radiortm.it

Scambio di salme in ospedale e i parenti piangono il morto sbagliato - I fatti accertati raccontano che, quel giorno, i due defunti, coetanei e morti entrambi in ospedale, si trovavano uno accanto all’altro nella sala mortuaria del presidio di Biancavilla, in attesa di ... Secondo lasicilia.it

Dall'ospedale portano a casa la salma "sbagliata". Tragicommedia a Biancavilla - Lo scambio nella sala mortuaria dell'ospedale Maria Santissima Addolorata. Riporta rainews.it

Catania, clamoroso scambio di salma: i parenti si ritrovano nella bara il morto sbagliato! - Le salme di due uomini morti nell’ospedale Maria Santissima Addolarata a Biancavilla (Catania) sono state scambiate al momento della consegna ai familiari. Scrive strettoweb.com

Portano a casa il morto sbagliato, scambio salme in ospedale - Le salme di due uomini morti nell'ospedale Maria Santissima Addolarata a Biancavilla (Catania) sono state scambiate al momento della consegna ai familiari. Secondo msn.com