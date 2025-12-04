Biancavilla scambio di salme in ospedale | a casa arriva il defunto sbagliato

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’errore scoperto solo davanti alla bara. Un grave errore ha scosso la comunità di Biancavilla, in provincia di Catania, dove due salme sono state scambiate all’interno dell’ospedale Maria Santissima Addolorata. I familiari di uno dei due uomini deceduti si sono accorti dell’incredibile equivoco solo una volta arrivata la bara nell’abitazione. Due pazienti deceduti e una tragica confusione. Secondo quanto ricostruito, i due uomini, coetanei, sono morti lo stesso giorno nello stesso ospedale. Le loro salme si trovavano affiancate nella camera mortuaria, in attesa della restituzione alle rispettive famiglie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Biancavilla, scambio di salme in ospedale: a casa arriva il defunto sbagliato

