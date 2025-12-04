Bianca Michelangeli vince il premio giornalistico TG Poste 2025

Cdn.ilfaroonline.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 dicembre 2025Bianca Michelangeli, giornalista romana di 29 anni, è la vincitrice della seconda edizione del Premio giornalistico TG Poste. La proclamazione è avvenuta nel corso di una serata che si è svolta alla Casina Poste di Roma alla presenza dei vertici di Poste Italiane e di una vasta rappresentanza di Direttori di testate nazionali e locali di stampa, tv e web. Ospite d’eccezione l’ex sciatrice Deborah Compagnoni prima atleta ad aver vinto una medaglia d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici invernali nella storia dello sci alpino, ha raccontato la sua esperienza sportiva ma anche il suo percorso di vita evidenziando soprattutto che il talento senza la determinazione, il carattere e la volontà di rialzarsi dopo eventuali sconfitte non può essere sufficiente per raggiungere traguardi importanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

