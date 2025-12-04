Negli ultimi anni si è aperta una tendenza che lascia molti osservatori più perplessi che entusiasti: la produzione di birre ottenute da acque reflue o acque grigie. Non è una leggenda urbana né una trovata virale da social network: esistono davvero birre prodotte con l’acqua delle docce dei condomini, con quella proveniente da lavandini e lavanderie, e persino con acque fognarie completamente depurate. La tecnologia, ci assicurano ingegneri e aziende, è solida: sistemi di filtrazione a membrane, processi di ossidazione avanzata, raggi UV e ozono riportano queste acque a una qualità “ pari o superiore a quella potabile ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Beviamo la birra del lavandino? Quando la sostenibilità supera il limite del buon senso