Un dipendente di un negozio di liquori ad Ashland, in Virginia, ha vissuto un momento di autentico stupore sabato scorso quando, entrando al lavoro, ha scoperto bottiglie di whisky infrante sul pavimento e, nel bagno, un procione apparentemente ubriaco, addormentato e disteso a zampe aperte tra il water e il cestino. Il “bandito mascherato”, come è stato soprannominato, aveva fatto irruzione nell’Ashland ABC store durante la chiusura per il Ringraziamento, in quello che il negozio ha ironicamente definito un “furto con scasso del Black Friday”. L’animale era caduto attraverso una delle piastrelle del soffitto prima di lanciarsi in quella che l’agente di controllo animali Samantha Martin ha descritto come “una furia totale, bevendo di tutto”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Beve litri di whisky di un negozio in Virginia e sviene in bagno: un procione diventa una star del web