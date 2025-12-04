Un incidente, senza gravi conseguenze per il conducente, ha richiesto un complesso intervento di soccorso e recupero nel pomeriggio di ieri, 3 dicembre, a San Martino Buon Albergo. L'intervento dei vigili del fuocoPoco dopo le 13.30, una betoniera si è rovesciata all'interno del sottopasso di Via. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Betoniera si rovescia in un sottopasso, ferito l'autista