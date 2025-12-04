Betoniera si rovescia in un sottopasso ferito l' autista

Veronasera.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente, senza gravi conseguenze per il conducente, ha richiesto un complesso intervento di soccorso e recupero nel pomeriggio di ieri, 3 dicembre, a San Martino Buon Albergo. L'intervento dei vigili del fuocoPoco dopo le 13.30, una betoniera si è rovesciata all'interno del sottopasso di Via. 🔗 Leggi su Veronasera.it

betoniera si rovescia in un sottopasso ferito l autista

© Veronasera.it - Betoniera si rovescia in un sottopasso, ferito l'autista

Approfondisci con queste news

betoniera rovescia sottopasso feritoBetoniera si rovescia in un sottopasso, ferito l'autista - È durato più di tre ore il complesso intervento dei vigili del fuoco per liberare la strada di San Martino Buon Albergo ... Scrive veronasera.it

betoniera rovescia sottopasso feritoBetoniera si rovescia nel sottopasso: autista salvo, traffico in tilt - Una betoniera si è rovesciata nel sottopasso a San Martino Buon Albergo: autista salvo, in tilt la viabilità nell'est veronese. Segnala veronaoggi.it

betoniera rovescia sottopasso feritoBetoniera si ribalta in un sottopassaggio (FOTO): ferito il conducente. Complicato intervento dei vigili del fuoco - La betoniera si è ribaltata, proprio mentre stava percorrendo un sottopasso stradale. Riporta ildolomiti.it

Betoniera carica di calcestruzzo si ribalta in un sottopasso: ferito l'autista - L'autista, seppur ferito, riesce a lasciare autonomamente la cabina del mezzo ... Segnala nordest24.it

betoniera rovescia sottopasso feritoBetoniera si capovolge nel sottopasso dell'autostrada, conducente ferito: era rimasto bloccato nella cabina schiacciata - Una betoniera si è ribaltata all'interno di un sottopasso nel primo pomeriggio di oggi, 3 dicembre, intorno ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Betoniera Rovescia Sottopasso Ferito