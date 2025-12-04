Bernardini de Pace show così silenzia l' attivista | femministe violente e incapaci e la verità sui diritti

Scontro tra Annamaria Bernardini de Pace, avvocato civilista specializzato in diritto di famiglia, e Francesca Bubba, scrittrice e attivista che si occupa di maternità, lotta di classe e diritti sociali, durante la puntata del 3 dicembre di Realpolitik. Nel talk show condotto da Tommaso Labate si discute della lista degli stupri apparsa in un liceo di Roma. Ecco su chi punta il dito Bubba: “Le coordinate per applicare una decodifica all'accaduto ce le forniscono direttamente le ragazze, parlando proprio di vergogna e paura. Questo ci indica che non si tratta di una bravata ma di un preciso dispositivo del patriarcato, anche perché la violenza e la paura sono due delle principali armi con cui storicamente si è applicato il controllo dei corpi femminili”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bernardini de Pace show, così silenzia l'attivista: femministe violente e incapaci e la verità sui diritti

