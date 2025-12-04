Bergamo via libera alla nuova area cani in Città Alta
I LAVORI. La Giunta approva un pacchetto di interventi da 350 mila euro: in via Tre Armi sorgerà la prima area cani di Città Alta, mentre nei parchi Ramacci, Leopardi e della Clementina sono previsti lavori di manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altre letture consigliate
Primavera in caduta libera: la Lazio crolla a Bergamo e sprofonda in zona playout Lazio Primavera ancora ko: sesta gara senza vittorie e quinto ko consecutivo. La sconfitta con l’Atalanta fa sprofondare i biancocelesti in zona playout. - facebook.com Vai su Facebook
Bergamo, via libera alla nuova area cani in Città Alta - in via Tre Armi sorgerà la prima area cani di Città Alta, mentre nei parchi Ramacci, Leopardi e della Clementina ... Secondo ecodibergamo.it
Bergamo, in via Tre Armi la prima area cani per Città Alta: lavori nel 2026 - La giunta comunale ha approvato il progetto e la riqualificazione di altri 3 parchi: investimento di 350 mila euro ... Scrive bergamo.corriere.it
Bergamo: via libera dalla Giunta comunale al potenziamento di taxi e noleggio con conducente - (FERPRESS) – Bergamo, 24NOV – La Giunta comunale di Bergamo ha approvato una delibera contenente indirizzi per il potenziamento del trasporto pubblico definito “non di linea”, vale a dire i servizi ta ... Lo riporta ferpress.it
Bergamo, via libera all’ottava torre: all’ospedale 52,5 milioni dalla Regione - Il Papa Giovanni XXIII si ingrandisce, era nel progetto dal 1997. Come scrive msn.com
E-Brt, si restringe via Bonomelli a Bergamo. Via gli stalli per una nuova corsia - Dal 3 al 20 dicembre lavori in via Bonomelli a Bergamo, tra via Quarenghi e via Paglia. Si legge su ecodibergamo.it
Via libera alla vasca di laminazione in via Goisis, Rota: “Così proteggeremo il quartiere da allagamenti” - Attesa, richiesta e tanto desiderata: finalmente i residenti di via Goisis avranno una vasca di laminazione. Lo riporta bergamonews.it