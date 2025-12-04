Il consenso che cala, gli scricchiolii all’interno della sua coalizione e le inchieste giudiziarie sull’urbanistica. Un intreccio di situazioni che sta mettendo in difficoltà il sindaco, Beppe Sala, e con il quale si ritrova a fare i conti. Partiamo dal gradimento dei milanesi nei suoi confronti, sceso al 41%. Sette punti in meno in un anno, e addirittura ventiquattro rispetto al 2019, quando il suo consenso ha raggiunto la vetta più alta. A dirlo non è qualche esponente del centrodestra, ma una ricerca sul territorio, pubblicata dall’edizione milanese del quotidiano La Repubblica, condotta e coordinata dal sociologo della Statale, Paolo Natale, che ha chiesto ai suoi studenti di aggiornare l’indagine che misura la percezione della qualità della vita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Beppe Sala, crollo verticale: sondaggio, quanto perde in un anno