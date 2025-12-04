Benedetta Porcaroli | Noi attori siamo sempre disoccupati è un lavoro a intermittenza Amo interagire con il pubblico

Si intitola “Il rapimento di Arabella” è il film - in tutte le sale cinematografiche italiane da oggi 4 dicembre - in cui recita, come protagonista, Benedetta Porcaroli. L'attrice - un talento unico, classe 1998, originaria di Roma - si è raccontata a Radio 2 Social Club nella giornata di ieri 3. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Benedetta Porcaroli: «Con Ornella Vanoni parlavamo d'amore, ma non ho risposto alla sua ultima chiamata» - facebook.com Vai su Facebook

#R101News: #BenedettaPorcaroli ha parlato della sua love story con #RiccardoScamarcio durante una lunga intervista a Verissimo Vai su X

Benedetta Porcaroli: "Noi attori siamo sempre disoccupati, è un lavoro a intermittenza. Amo interagire con il pubblico" - La nota e talentuosa attrice e le sue parole, ospite di Radio 2 Social Club per parlare (anche) del nuovo film "Il rapimento di Arabella" ... Riporta today.it

Benedetta Porcaroli parlando di Riccardo Scamarcio: «È la storia più lunga della mia vita» - «Siamo felici, andiamo d'accordo», ha confermato l'attrice romana nello studio di Verissimo. Secondo vanityfair.it

Benedetta Porcaroli per la prima volta a Verissimo: l’intervista - Benedetta Porcaroli racconta la sua carriera e vita privata a Verissimo. mondotv24.it scrive

Benedetta Porcaroli innamoratissima di Scamarcio: la storia con l’attore è la più importante della sua vita - Ospite a Verissimo Benedetta Porcaroli si è lasciata andare: l'attrice parla della storia con Scamarcio con occhi a cuore. Scrive milano.cityrumors.it

Verissimo, Benedetta Porcaroli sorprende tutti: "La storia più importante" - Benedetta Porcaroli, reduce dal successo e dal premio come miglior attrice nella sezione 'Orizzonti' per il film "Il rapimento di ... Lo riporta iltempo.it

“Non ho risposto all’ultima telefonata di Ornella Vanoni. Avevo un sentore, mi rimane un magone tremendo”: le parole di Benedetta Porcaroli sull’artista scomparsa - L'attrice ricorda il legame con la cantante: "Avevo un sentore, ma non ho risposto all'ultima telefonata. Segnala ilfattoquotidiano.it