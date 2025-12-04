Benedetta Parodi e Fabio Caressa ma che succede? Lui ha trovato un messaggio compromettente

Una coppia affiatata come quella formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa raramente finisce al centro di piccole tempeste mediatiche, e forse proprio per questo il racconto condiviso nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan ha attirato tanta curiosità. Durante l’intervista, i due hanno ricordato un episodio che, pur risalendo a qualche tempo fa, ha messo alla prova la serenità domestica: nel cuore della notte, sul telefono della conduttrice è comparso un messaggio che ha fatto vacillare le certezze del giornalista sportivo. Una frase breve ma decisamente “delicata”, soprattutto perché proveniente da un contatto archiviato con una semplice iniziale. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Benedetta Parodi e Fabio Caressa, ma che succede? Lui ha trovato un messaggio compromettente

