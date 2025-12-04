Bene il caso Termini arriva in Parlamento Non ci fermeremo
Notizia buona: il caso Termini arriva in Parlamento, come vi raccontiamo oggi. È un primo piccolo ma significativo successo della nostra campagna. Notizia cattiva: in troppi continuano a fare i finti tonti sulla sostanza del problema. Vediamo se ho capito bene come funziona il doppio standard degli «inclusivi», degli «accoglienti» (ho detto «accoglienti», non «accoglioni»: non fraintendete, per carità). Se Il Tempo conduce un'inchiesta sulla rete islamica fondamentalista, sulle minacce degli integralisti e sui loro intrecci con i politici di sinistra, allora scatta subito l'accusa di islamofobia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
VA BENE IN QUALSIASI CASO (Il problema è prenderli) Chi ama le Freccette lascia un LIKE a questo post e lo CONDIVIDE ? taggando tutti gli amici Freccettari! #IFI #ILFRECCETTAROIMBRUTTITO ---------------------------------- ATTIVA LE NOTIFICHE - facebook.com Vai su Facebook
Capezzone: bene, il caso Termini arriva in Parlamento. Non ci fermeremo - Notizia buona: il caso Termini arriva in Parlamento, come vi raccontiamo oggi. Secondo iltempo.it