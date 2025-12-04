Bellissimo e maledetto | Gianluca Grignani trent’anni fa spettinava Sanremo con Destinazione Paradiso L’album ha ridefinito il concetto di cantautore e popstar
Capelli lunghi, sorriso splendente, maglioncino largo su un corpo asciutto e jeans neri. Alla sua prima apparizione Gianluca Grignani è riuscito a “spettinare” il pubblico del Teatro Ariston di Sanremo per il Festival del 1995, quando ha vinto tra i Big Giorgia con “Come Saprei”. La canzone di Grignani si è classificata solo al sesto posto nella sezione Nuove Proposte, ma lo ha lanciato come nuovo idolo dei ragazzini degli Anni 90. “Destinazione Paradiso” aveva colpito tutti per il senso del testo, un inno alla libertà ma anche della narrazione del malessere interiore. Qualcuno ha anche visto tra le righe la citazione del tema del suicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
