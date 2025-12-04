Terzo capitolo dedicato all’affascinante personaggio del commissario Belletti, Belletti e Romeo di Paolo Scardanelli, edito Carbonio Editore, è un noir che scava nelle pieghe dell’animo umano e che s’interroga sul significato di Giustizia. Trama. Da quattro anni ormai il commissario Alvise Belletti presta servizio alla Questura di Catania, dove è stato trasferito per l’ eccesso di zelo dimostrato nel caso del Lupo. E qui, sull’Etna, la Montagna sacra dei catanesi, un altro misterioso omicidio lo attende. In una capanna a duemila metri di altezza due escursionisti hanno trovato il corpo di un uomo, Wolfgang von Rheingold, un quarantenne tedesco, con la gola squarciata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - BELLETTI E ROMEO di Paolo Scardanelli: recensione