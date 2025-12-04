Bellano, 4 dicembre 2025 – I lavori per l’eliminazione del passaggio a livello di Bellano vanno in letargo. Riprenderanno solo in primavera, dopo una lunga pausa invernale e a Olimpiadi Invernali concluse. È un intervento da oltre 14 milioni di euro. Consiste nella realizzazione di un nuovo sottopasso ferroviario carrabile e pedonale in sostituzione del passaggio a livello lungo la linea Milano – Lecco – Tirano, la ferrovia degli imminenti Giochi olimpici, in vista di cui sono stati già eliminati diversi passaggi a livello. Il passaggio a livello di Bellano Il progetto. A tracciare il punto e indicare il cronoprogramma per completare l’opera sono i tecnici di Rfi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bellano, il nuovo sottopasso ferroviario non sarà pronto per le Olimpiadi