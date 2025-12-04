Belen Rodriguez replica alle critiche su Instagram dopo la confessione sull’attacco di panico

Dilei.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una frase tagliente apparsa nelle sue Stories Instagram, Belen Rodriguez sembra aver scelto di rispondere a chi, nelle ultime ore, aveva messo in dubbio la sua sincerità dopo la rivelazione di un attacco di panico. Un messaggio breve, ma sufficiente a riaccendere l’attenzione sul rapporto, da sempre complesso, tra la showgirl e il giudizio dei social. Belen Rodriguez replica alle critiche. La frase postata da Belen Rodriguez non è una semplice citazione motivazionale. È un messaggio mirato, una replica calibrata a ciò che è accaduto subito dopo la sua confessione. “C’è gente che non riuscirebbe a brillare nemmeno dandosi fuoco”, ha scritto la showgirl argentina, replicando a chi, dopo la sua rivelazione, aveva insinuato che la confessione della Rodriguez avesse un intento strategico. 🔗 Leggi su Dilei.it

