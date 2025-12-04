Bcc Veneta e Comune di Padova insieme per la valorizzazione del verde pubblico
Grazie a un protocollo d’intesa triennale firmato da BCC Veneta e il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana del Comune di Padova, verranno sviluppati in città alcuni progetti dedicati alla promozione della cultura dell’ambiente e del verde pubblico. Le prime due specifiche iniziative che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
