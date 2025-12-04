Bayern avanti in Coppa di Germania | 3-2 all’Union Berlino in una notte piena di autogol rigori e brividi

Serieagoal.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bayern Monaco prosegue il suo cammino in Coppa di Germania, ma la qualificazione agli ottavi assume le tinte di una serata caotica, ricca di episodi inattesi e con un ritmo da film più che da partita di calcio. All’ Stadion An der Alten Försterei va in scena uno dei match più strani della stagione, un 3-2 che dice molto meno di ciò che realmente è accaduto in campo. Il copione del Bayern sembra scritto dopo neanche mezz’ora, ma l’Union Berlino decide di sovvertire ogni logica, trascinando i bavaresi in una sfida sporca, nervosa, piena di episodi che sfuggono al controllo dei protagonisti. A fare notizia non è tanto il risultato quanto la modalità con cui sono arrivati i gol: due rigori, due autoreti, una sola rete “vera”. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Bayern avanti in Coppa di Germania: 3-2 all’Union Berlino in una notte piena di autogol, rigori e brividi

