Bayern avanti in Coppa di Germania | 3-2 all’Union Berlino in una notte piena di autogol rigori e brividi
Il Bayern Monaco prosegue il suo cammino in Coppa di Germania, ma la qualificazione agli ottavi assume le tinte di una serata caotica, ricca di episodi inattesi e con un ritmo da film più che da partita di calcio. All’ Stadion An der Alten Försterei va in scena uno dei match più strani della stagione, un 3-2 che dice molto meno di ciò che realmente è accaduto in campo. Il copione del Bayern sembra scritto dopo neanche mezz’ora, ma l’Union Berlino decide di sovvertire ogni logica, trascinando i bavaresi in una sfida sporca, nervosa, piena di episodi che sfuggono al controllo dei protagonisti. A fare notizia non è tanto il risultato quanto la modalità con cui sono arrivati i gol: due rigori, due autoreti, una sola rete “vera”. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Leggi anche questi approfondimenti
GOL PARADE CALCIO UISP ABRUZZO - 07G SENIOR Capitan Riggi trascina la Stella Rossa; Il Bomber Candeloro riporta avanti il Bayern GUARDA SINTESI COMPLETA SU https://www.youtube.com/user/uispmagazine - facebook.com Vai su Facebook
Coppa di Germania, Bayern, Stoccarda e Friburgo avanzano ai quarti, Amburgo fuori ai rigori - Negli ottavi di finale della Coppa di Germania il Bayern Monaco passa a Berlino per 3- Come scrive msn.com
Coppa di Germania, il Bayern la sfanga: vola ai quarti con 2 autogol, Union Berlino out - Una partita turbolenta con cinque gol su palla inattiva, più due autogol in favore del Bayern Monaco (Ansah e Leite i malcapitati) e due rigori. Segnala tuttomercatoweb.com
Coppa di Germania, due rigori e due autogol: il Bayern Monaco batte l'Union Berlino in una partita "pazza" - Il Bayern Monaco avanza in Coppa di Germania, ma non senza il brivido: succede di tutto contro l'Union Berlino. Scrive msn.com
Coppa di Germania, il Bayern non si ferma più. Leverkusen che spavento - Nei sedicesimi di finale della DFB Pokal, la squadra di Kompany si conferma un rullo compressore e passa anche a Colonia, trascinata dal solito Kane ... Da corrieredellosport.it
Pagina 1 | Coppa di Germania, il Bayern non si ferma più. Leverkusen che spavento - Nei sedicesimi di finale della DFB Pokal, la squadra di Kompany si conferma un rullo compressore e passa anche a Colonia, trascinata dal solito Kane ROMA - Da corrieredellosport.it
Coppa di Germania: avanti, Wolfsburg, Bayern e Gladbach - Avanti il Wolfsburg, grazie ai gol di Caligiuri e Klose, cade il Werder a Bielefeld (Arminia in gol con ... Segnala calciomercato.com