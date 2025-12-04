Bavaglio all’editore di destra Cacciari gela la Gruber | La lotta politica non si fa con la censura… video
Puntata indigesta, a Lili Gruber, quella di ieri sera dedicata al rifiuto di alcuni “compagni”, tra cui Zerocalcare, di partecipare alla rassegna “Più libri, più liberi” per la presenza di un editore, “Passaggio al bosco”, considerato vicino alle posizioni della estrema destra. Il giornalista Aldo Cazzullo, pur ribadendo la sua condanna del fascismo e ricordando i suoi lavori dedicati a Mussolini, ha criticato l’idea di escludere un editore da una manifestazione pubblica. Secondo Cazzullo, operare una selezione ideologica tra chi può partecipare finisce per trasformarsi in censura e paradossalmente può dare maggiore visibilità a realtà marginali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
