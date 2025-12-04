Battlefield 6 EA svela la data di uscita dell’update Winter Offensive ed alcune novità in arrivo
Battlefield 6 si prepara a uno dei suoi aggiornamenti più ricchi degli ultimi mesi: EA e i Battlefield Studios hanno ufficializzato che l’ update Winter Offensive, versione 1.1.3.0, che arriverà gratuitamente per tutti i giocatori il 9 dicembre, segnando l’avvio della terza fase della Stagione 1. L’annuncio arriva dopo settimane di interventi progressivi — dal bilanciamento di Escalation alle correzioni delle Challenges — che hanno preparato il terreno al prossimo grande passo del live service. I miglioramenti all’audio rappresentano uno dei cardini dell’update. Gli sviluppatori hanno riconfigurato la priorità dei suoni per rendere più chiari combattimenti e movimento dei veicoli, oltre a lavorare sui passi per migliorare distanza, precisione e localizzazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it
