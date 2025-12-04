Batterie e auto il nuovo scudo dell’Europa per salvare l’industria

Per il momento è una salva di cannone, ma potrebbe presto diventare qualcosa di più. E sempre con lo stesso obiettivo, imbrigliare gli unicorni cinesi che stanno penetrando sempre più in profondità nel tessuto industriale europea. A cominciare da Byd e Catl, il tandem simbolo della grande avanzata del Dragone in Europa. Auto elettriche la prima, batterie la seconda. Per Bruxelles è tempo di guardarsi allo specchio e ammettere che se la si vuole buttare sulla leale concorrenza, con la Cina non c’è storia. I costruttori cinesi sfornano più auto e a costi minori, anche se ora le case del Dragone dovranno cominciare a scontare la fermata ai sussidi statali decisa da Pechino, poche settimane fa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Batterie e auto, il nuovo scudo dell’Europa per salvare l’industria

