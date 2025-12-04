Batosta Napoli non solo Lobotka | il comunicato UFFICIALE gela i tifosi

Glieroidelcalcio.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non bastava l’infortunio di Lobotka che lo costringerà a saltare il big match con la Juve: il Napoli deve fare i conti con un’altra mazzata. Il Napoli dovrà affrontare il big match contro la Juventus senza un’altra pedina fondamentale. Dopo le assenze di Lukaku, De Bruyne, Anguissa e Gilmour, infatti, Antonio Conte deve rinunciare anche a Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco ha infatti riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Un infortunio che molto probabilmente costringerà Lobotka a saltare non solo la grande sfida di domenica sera al Maradona, ma anche il match contro il Benfica di Mourinho in Champions League. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

