Batman rivela la trasformazione più inquietante di gotham in 84 anni

Le recenti trame pubblicate da DC Comics rivelano una visione apocalittica per Gotham City. La narrazione inedita, introdotta dalla testata DC K.O. Knightfight #2, propone uno scenario distopico in cui il destino della città subisce una trasformazione drastica e inquietante. Questo sviluppo mette in discussione la familiarità di Gotham, poniendo il protagonista Bruce Wayne di fronte a una realtà assolutamente diversa e disturbante rispetto a quella tradizionale. in un nuovo futuro, il joker riesce a uccidere gotham. DC K.O. Knightfight #2 di Josh Williamson, Dan Mora, Triona Farrell. Il nuovo scenario catastrofico nasce dal racconto di DC K. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Batman rivela la trasformazione più inquietante di gotham in 84 anni

