Basket Trapani Shark nel caos | Repesa scappa dall’Italia La società lo accusa | Andato via senza salutare andremo per vie legali

Caos totale in casa Trapani Shark, società di Serie A di basket. Da diverso tempo ormai si parla della situazione amministrativa del club. Il tema è quello dei pagamenti nei confronti dei tesserati e si aggiunge ai procedimenti in corso degli organi di giustizia sportiva sul rispetto dei vari adempimenti federali. Alla società siciliana sono già stati imposti cinque punti di penalizzazione: quattro all’inizio della stagione e uno la settimana scorsa. Senza penalità, il Trapani sarebbe prima in classifica con otto vittorie su nove partite. Nella giornata di martedì la squadra non si è presentata all’allenamento e la stessa cosa avrebbe fatto l’indomani l’head coach Jasmin Repesa, che ha anche presentato le sue dimissioni, respinte però dalla società. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Basket, Trapani Shark nel caos: Repesa scappa dall’Italia. La società lo accusa: “Andato via senza salutare, andremo per vie legali”

