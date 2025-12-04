Basket Serie A | il leader dei friulani risultato positivo all’antidoping Il coach ha rassegnato le dimissioni da Trapani Udine perde Hickey Repesa saluta Faried eletto Mvp di Eurolega
Sembra una gara a chi le combina più grosse e invece è semplicemente la Serie A di basket. Ogni giorno, infatti, ne salta fuori una nuova e il trend delle ultime settimane non è affatto lusinghiero. L’ultima, ma solo in ordine di tempo, riguarda Udine che perderà il proprio leader e miglior giocatore per un lungo periodo: Hickey è infatti risultato positivo ad un controllo antidoping effettuato lo scorso 8 novembre e sarà squalificato. Le analisi hanno accertato la presenza di una sostanza proibita contenuta probabilmente in un diuretico. Il giocatore avrà la possibilità di fare ricorso, ma i precedenti ci dicono che rarissimamente arrivano ‘ribaltoni’, soprattutto in tempi brevi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
