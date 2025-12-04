Basket pesante vittoria di Trento in Eurocup La Dolomiti sbanca Ulm segnando 100 punti
Vittoria importantissima della Dolomiti Energia Trento nella nona giornata dell’EuroCup 20252026. La squadra di coach Cancellieri ha vinto in trasferta contro i tedeschi del Ratiopharm Ulm per 100-87 e ha raggiunto proprio gli avversari in classifica, passando davanti al sesto posto visto che è in vantaggio negli scontri diretti (due successi per Trento). Con questo successo la Dolomiti tiene vivissima la speranza di accedere al turno successivo e conferma di aver allontanato la crisi delle scorse settimane, che avevano anche messo a rischio la panchina di Cancellieri. I migliori marcatori di Trento sono stati Devante Jones e Jordan Bayehe, entrambi con 19 punti a referto. 🔗 Leggi su Oasport.it
