Basket la Dole Rimini pronta a tuffarsi in un dicembre di fuoco | si parte dalla trasferta di Scafati

Riminitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pausa forzata nell’ultimo turno di campionato dettata dal rinvio della gara con Cividale, la Dole Rimini torna in campo e lo fa nuovamente in trasferta, sabato (6 dicembre) alle ore 20,30, contro la Givova Scafati.La formazione campana, che negli ultimi tre anni ha militato nella massima. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

