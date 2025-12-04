Basket la Dole Rimini pronta a tuffarsi in un dicembre di fuoco | si parte dalla trasferta di Scafati
Dopo la pausa forzata nell’ultimo turno di campionato dettata dal rinvio della gara con Cividale, la Dole Rimini torna in campo e lo fa nuovamente in trasferta, sabato (6 dicembre) alle ore 20,30, contro la Givova Scafati.La formazione campana, che negli ultimi tre anni ha militato nella massima. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
